‘Ouviu um não? Respeite a decisão!’ será realizada todos os dias na 54º Exapicor

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio de uma parceria entre a Coordenadoria da Mulher e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, realiza a campanha estadual “Ouviu um não? Respeite a decisão!”, na 54ª Exapicor, entre os dias 28 de setembro e 8 de outubro.

A campanha consiste na proteção às mulheres durante a 54ª Exapicor e contará com as parcerias da rede de proteção às moradoras do município: Coordenadoria da Mulher, Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM), Patrulha Maria da Penha Municipal e o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. O principal objetivo é inibir a violência, a violência de direitos da mulher, informar e conscientizar sobre os serviços oferecidos.

Durante todos os dias de festa, as equipes estarão em um espaço para realizar os atendimentos que serão sigilosos. Uma dupla de plantonistas estará de prontidão para o acolhimento de mulheres vítimas de algum tipo de importunação ou violência, durante a Exapicor.

De acordo com a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Yohana Mazza, em todos os dias de festa, o serviço de segurança do evento passará por uma capacitação para orientar em como agir e quando encaminhar para a delegacia.

-As plantonistas da rede de proteção às mulheres realizarão o acolhimento dessas mulheres que sofrem algum tipo de importunação ou violência, até à meia-noite. Após este horário, os seguranças terão à disposição um telefone para acionar as equipes para dar os encaminhamentos e orientações necessários. Além disso, informações sobre proteção às mulheres, importância da denúncia e reforçar que as mulheres não estão sozinhas, serão passadas frequentemente no telão. Reforçamos que os seguranças estarão capacitados para atendê-las da melhor forma quando buscarem ajuda e os abusadores poderão ser encontrados ainda em situação de flagrante – também destacou a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Aline Louize.