Paciente retorna à UPA Centro de Barra Mansa para agradecer atendimento

Barra Mansa – A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro de Barra Mansa recebeu, nesta sexta-feira (15), a visita do paciente Mauro Sérgio Penedo Berindelli, que foi atendido na unidade em maio deste ano e retornou ao local para agradecer os profissionais responsáveis. Ele presenteou os profissionais que participaram do seu atendimento, demonstrando carinho e reconhecimento por todo o cuidado recebido. Antes de seguir para a UPA, Mauro foi recebido no gabinete do prefeito Luiz Furlani.

Empreendedor do ramo de confecção de sacolas e mochilas, ele fez questão de entregar pessoalmente um presente fruto do seu próprio trabalho.

“Se não fosse pela atenção, competência e rapidez da equipe, eu não estaria aqui hoje. Foi a primeira vez na vida que precisei passar por um procedimento médico, e fui muito bem amparado desde o início”, contou Mauro.

Na ocasião, após o atendimento na UPA, Mauro foi encaminhado para a Clínica Angiobarra, onde passou por procedimentos de cateterismo e angioplastia. O tratamento começou com a atuação da equipe da UPA, o que, segundo ele, foi fundamental para salvar sua vida.

O prefeito Luiz Furlani destacou a importância do reconhecimento vindo da população.

“É nosso dever atender com excelência, mas é muito gratificante ver esse carinho e esse retorno. Demonstra que o trabalho está sendo feito com responsabilidade, humanidade e eficiência. Quero parabenizar cada colaborador da UPA pelo empenho e dedicação”, destacou o prefeito.