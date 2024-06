Pacientes com fibromialgia destacam que aulas gratuitas de yoga auxiliam na melhoria da qualidade de vida 

Volta Redonda- Os pacientes diagnosticados com fibromialgia em Volta Redonda estão participando gratuitamente todas as sextas-feiras, pela manhã no Estádio Raulino de Oliveira, de aulas de yoga, promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

As atividades fazem parte das Práticas Integrativas e Complementares do SUS (Sistema Único de Saúde), e são grandes aliadas na busca por mais qualidade de vida.

Aluna da turma há dois anos, Tânia Maria de Souza, de 57 anos, moradora do bairro Jardim Belmonte, destaca que a yoga a está ajudando de diferentes maneiras.

“Na postura, no foco, equilíbrio e, principalmente, nas dores com os alongamentos. Posso afirmar que minhas dores diminuíram em 80%. Juntamente com a yoga faço pilates, tenho acompanhamento com canabidiol, e isso tudo está me ajudando a melhorar a qualidade de vida, tanto física como mental”, afirmou.

A moradora do bairro Vila Mury, Márcia Ribeiro, de 63 anos, é aluna de yoga há três anos. Ela destaca que a prática vem ajudando muito no seu dia a dia e a sua qualidade de vida também aumentou em 80%.

“Antes, tinha mais dificuldade nos movimentos por conta do meu problema sério no joelho, e a yoga vem me ajudando ao longo desse tempo e hoje me sinto 80% melhor, mais recuperada”, ressaltou.

Márcia também é responsável pelo encerramento das aulas de yoga no Estádio da Cidadania, quando acontece um momento de “musicoterapia”. Acompanhada do seu violão, ela toca uma música para a turma, que aproveita o momento para meditar e curtir o som.

“Começou naturalmente e depois foi se tornando cada vez mais frequente, com os alunos pedindo este momento, porque envolve emoção, sentimento, e também colocamos em prática o que foi dado na aula”, explicou.

Corpo e mente

As aulas de yoga no Estádio da Cidadania são ministradas pela instrutora, Olga Thereza, há cerca de quatro anos. Ela destaca que a atividade milenar possibilita trabalhar com o corpo e a mente, trazendo benefícios para todas as patologias e doenças estruturais, principalmente respiratórias.

“A yoga é uma filosofia, um estilo de vida com incontáveis benefícios físicos e mentais para os praticantes. Contribui para a diminuição das dores, aumento da qualidade de vida, traz segurança e o autoconhecimento de como você se conduz com a vida”, ressaltou.

Dentro das Práticas Integrativas e Complementares, juntamente com a prática da yoga, Olga ressalta que os alunos também têm acesso a outros serviços, também disponibilizados pela Prefeitura, que contribuem para uma melhor qualidade de vida.

“A fibromialgia é uma patologia específica, uma doença autoimune, e as pessoas que praticam a yoga fazem também terapia comunitária, acupuntura, passam por todo um processo, os atendimentos comuns, para auxiliar nesta qualidade de vida, porque a patologia existe, mas a qualidade de vida, a autonomia, isso é imprescindível ao cidadão”, disse.

Outros locais

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio de uma parceria das secretarias municipais de Saúde (SMS) e Esporte e Lazer (Smel), também oferece aulas gratuitas de yoga nos ginásios poliesportivos dos bairros São Geraldo, às quintas-feiras, durante todo o dia; Três Poços, na parte da manhã; e Santa Cruz, à tarde.

A atividade também é ministrada pela instrutora Olga Thereza e os interessados devem procurar a professora no dia e local desejado para fazer a matrícula.