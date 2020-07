Pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial gera fila, em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 17:09 horas

Volta Redonda– Quem passou pela agência da Caixa Econômica Federal (CEF), no bairro Aterrado, nesta quinta-feira, dia 23, se deparou com uma fila mais extensa de clientes, o motivo é que foi liberado a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família.

Para os demais beneficiários do auxílio, a quarta parcela começou a ser paga ontem, sendo destinado para quem está no Cadastro Único, e para os inscritos por meio do aplicativo e site que receberam a primeira parcela até 30 de abril.

Os demais aprovados também puderam receber, como no caso dos aprovados no segundo lote, que recebem a terceira parcela; os aprovados no terceiro e quarto lote que recebem a segunda; e os novos aprovados que irão receber o primeiro pagamento.

O vendedor externo de internet, que trabalha como freelancer, Guilherme Marques, afirmou que este auxílio tem o ajudado a pagar suas despesas em casa.

– Já recebi a primeira e a segunda parcela e agora eu vim tentar receber a terceira. Não consegui me cadastrar no Caixa Tem e dessa forma estou recebendo as parcelas direto na agência, só espero que consiga receber esta nova parcela hoje – disse Guilherme ainda na fila, enquanto aguardava pelo atendimento.

A micro empreendedora Valdirene Campos levantou cedo para se dirigir à agência para tentar receber a terceira parcela de seu benefício.

– Recebi normalmente as duas primeiras parcelas na loteria, e nem precisei me cadastrar no Caixa Tem, mas agora a Caixa está solicitando o cadastramento e vim aqui na agência me informar melhor – declarou.

Segundo Valdirene, este auxílio emergencial veio em boa hora e tem ajudado muito.

– Se eu não estivesse recebendo este benefício a minha situação estaria pior. Na verdade, o auxílio está me ajudando na compra de matéria prima para trabalhar, pois sou costureira – disse emocionada.

Júlio Amaral