Pais comentam suspensão temporária das aulas na região

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 16:38 horas

Sul Fluminense– Seguindo o decreto do governador do Rio, Wilson Witzel, como parte do plano de contingência contra o novo coronavírus (Covid-19), no Estado, as prefeituras da região adiantaram o recesso escolar para começar na segunda-feira (16), por 15 dias, podendo ser prorrogada.

Pais dos alunos afetados pela medida comentaram a decisão e ressaltaram que a iniciativa é preventiva e válida quando se trata de saúde pública. Para a advogada Juliana Pascoal, que tem dois filhos – de 3 e 8 anos – estudando em uma escola particular, a decisão de suspensão das aulas já era prevista.

– Achei muito importante esta decisão, pois primeiro temos que pensar na segurança e na saúde das nossas crianças. Por isso, não acredito que foi uma precipitação do governo estadual e municipal. E como as crianças não têm muito cuidado, a princípio achei uma boa medida. Como trabalho com advocacia, agora terei que ficar mais tempo em casa. Já estava bastante preocupada com a propagação do vírus na escola, por este motivo nem levei elas na escola na sexta-feira – disse.

O também advogado Marcelo Roberto da Silva e a esposa, a engenheira Luciana de Melo, aprovaram a determinação do governo estadual e municipal adiantando o recesso escolar para este período.

– Achei válida e providencial esta medida do governador e do prefeito de Volta Redonda, pois como tenho dois filhos, o Rodrigo de 16 anos e a Amanda de 12 anos, um na particular e outro na pública, acredito que a saúde deles vêm em primeiro lugar. Agora, iremos aguardar a próxima medida, mas o importante é pensarmos na saúde da população – comentaram os pais.

A supervisora financeira, Débora Souza, mãe da estudante Maria de Souza, de 8 anos, também achou válido o decreto.

– Acho que a medida foi correta e no tempo certo. A minha filha estuda em uma escola particular de Barra Mansa fez uma festa, mas penso que foi uma decisão correta, pois por enquanto eles apenas anteciparam as férias – disse.

Já a professora Fernanda Aguiar, que tem um filho de 5 anos, na educação infantil do Sesi afirmou que também estava aguardando uma reação dessa por parte do governo.

– Como mãe, concordo com a paralisação, embora ache ruim para nós dois, pois vai mudar as minhas férias e as do meu filho – falou.

A escrevente Roberta Ribeiro, que tem uma filha de 06 anos, na escola particular admite que se for para prevenir e evitar a transmissão do coronavírus, concorda com a decisão. A autônoma Rafaela Nascimento, mãe do Vítor Hugo, de 8 anos, e da Bruna, de 13 anos, estudantes de uma escola municipal de Volta Redonda, admite que não estava esperando o adiantamento das férias escolares, por enquanto, mas achou que a medida foi correta para dar mais segurança a toda à população.

– Me pagou de surpresa o decreto, mas achei uma decisão muito boa por parte do governo estadual e municipal – disse.