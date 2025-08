Pais e filhos se unem na brincadeira durante Festival de Pipas em BM

Barra Mansa – Cortadeira, raia, canoa, morcego, papagaio, treme-treme, baratinha… Os modelos são vários, assim como as cores que enfeitam o céu de Barra Mansa neste domingo (03), no Festival de Pipas. O evento, previsto para terminar às 17 horas, ultrapassou os ponteiros do relógio, reunindo cerca de 5 mil pessoas no Parque da Cidade. As famílias se divertem na brincadeira cultural que passa de geração para geração. A iniciativa tem o apoio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), é gratuita e aberta ao público.

Juliana Aquino da Silva, de 37 anos, relembrou a infância durante o evento. “Brincava muito de soltar pipa com a molecada quando eu era criança, na Várzea (bairro Roberto Silveira). Hoje, trouxe meu filho de 11 anos para fazer o que eu fazia quando era criança. É muito boa essa iniciativa, pois tira ele do celular. A geração dele é muito tecnológica e falta atividades assim para que possa socializar e realmente ter uma infância saudável, assim como eu tive”, relembrou Juliana.

Assim como ela, Bruno Oliveira ensinou o filho Kaleb, de 12 anos, a cortar, aparar, tesourar, soltar no vácuo, e tantas outras manobras. “Sempre fui ‘pipeiro’ e é muito legal ter essa atividade para que eu possa também ensinar o meu filho a soltar pipa, assim como o meu pai fez comigo. Tem bastante gente aqui no Parque da Cidade. É muito bom ver a carinha dele feliz com tantas pessoas brincando, assim como a gente tá fazendo”, disse Bruno.

O prefeito Luiz Furlani também aproveitou para relembrar a brincadeira da infância, adolescência e, agora, da vida adulta. “Estou impressionado com a quantidade de pessoas aqui, no Parque da Cidade. Muito bom ver famílias inteiras reunidas nesta brincadeira que reúne gerações. O esporte e o lazer são fundamentais para unir as pessoas, trazer bem-estar, socialização, saúde física e mental para todos. Com certeza faremos mais edições deste evento, assim como outros que proporcionem tudo isso para os nossos munícipes”, declarou o prefeito, aproveitando para também ‘soltar’ pipa no local.

Antes de praticar a atividade é fundamental não esquecer de alguns cuidados, como escolher locais seguros, como campos abertos e parques, longe da rede elétrica e de vias públicas. Além disso, nunca se deve usar cerol ou linha chilena, pois são proibidos e podem causar ferimentos graves e até fatais em pessoas e animais.