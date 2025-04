Paixão de Cristo será encenada em dois bairros de BM

Barra Mansa – Barra Mansa terá nesta sexta-feira (18) duas encenações da Paixão de Cristo, que já fazem parte do calendário religioso e cultural do município. Com apoio da Fundação Cultura, os espetáculos serão realizados no distrito de Rialto e no bairro Vista Alegre.

Em Rialto, a apresentação começará às 16h, com trajeto entre a Praça Pichu e a Igreja do Divino Espírito Santo.

Já na Vista Alegre, a concentração será às 17h, no final do bairro (início da estrada para Quatis).

A Paixão de Cristo retrata os últimos dias de Jesus na Terra, passando por seu julgamento, condenação à morte, crucificação e ressurreição. A Sexta-feira da Paixão antecede o Domingo de Páscoa, que, segundo a crença cristã, marca a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna.

SERVIÇO

Encenações da Paixão de Cristo em Barra Mansa

Data: 18 de abril (sexta-feira)

Locais:

– Distrito de Rialto – 16h (Praça Pichu, Rua Antônio Ferreira Pinto Jr.)

– Bairro Vista Alegre – 17h (início da estrada para Quatis)