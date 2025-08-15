sexta-feira, 15 agosto 2025
Palco Sobre Rodas tem agenda em oito bairros de Volta Redonda em agosto

Programação do mês vai de segunda (18) a quinta (28), com apresentações teatrais, shows e números circenses

by alice couto

Foto: Divulgação – Secom/PMVR

Volta Redonda – O projeto cultural itinerante Palco Sobre Rodas segue em 2025 levando arte e entretenimento gratuito a diversos bairros de Volta Redonda, com 70 apresentações previstas até 4 de dezembro. Neste mês de agosto, a programação passará, a partir da próxima segunda-feira (18) até o dia 28 de agosto, pelos bairros Jardim Normândia, Coqueiros, Nova Primavera, Jardim Tiradentes, Ilha Parque, Santa Rita do Zarur, São Cristóvão e Jardim Belmonte, sempre com espetáculos de teatro infantil e juvenil, palhaços, malabares, mágicos, shows musicais e outras atrações para todas as idades.

Tendo realizado sua estreia em julho, no Eucaliptal, o Palco Sobre Rodas está na sua terceira temporada, mantendo o compromisso de descentralizar a cultura, levando diversão e arte a moradores de bairros mais distantes do Centro da cidade. As apresentações ocorrem de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, em espaços públicos como praças, quadras e ruas.

Após 50 apresentações na temporada de 2023 e 80 em 2024, a edição deste ano conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da lei de incentivo à cultura, e da Light, com apoio da Prefeitura de Volta Redonda e realização da Viraliza Comunicação e Blog Minuto Cultural.

“A cada temporada o Palco Sobre Rodas reforça seu papel de aproximar a cultura da população, especialmente nos bairros que tradicionalmente têm menos acesso a eventos culturais de qualidade”, destaca o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

O prefeito Antonio Francisco Neto também ressalta a importância do projeto.

“É uma alegria enorme ver as famílias reunidas, crianças e adultos se divertindo perto de casa. Cultura para todos é um compromisso que seguimos firmes”, concluiu.

Programação de agosto

– Segunda-feira (18) – Jardim Normândia (praça principal);

– Terça-feira (19) – Coqueiros (Rua Jorge Caetano Cimonato, quadra de esportes);

– Quarta-feira (20) – Nova Primavera (praça na Rua Ponciano);

– Quinta-feira (21) – Jardim Tiradentes (praça da Rua 835);

– Segunda-feira (25) – Ilha Parque (praça principal);

– Terça-feira (26) – Santa Rita do Zarur (Núcleo Passa Quatro);

– Quarta-feira (27) – São Cristóvão (Praça João Balbino, Av. Francisco Evangelista Delgado);

– Quinta-feira (28) – Jardim Belmonte (Rua Cecília Meirelles)

