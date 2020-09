Pandemia faz com que escola especializada para cegos mude sua forma de atendimento junto aos alunos

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 11:09 horas

Volta Redonda- Criada para atender pessoas com Deficiência Visual (cegos e com baixa visão), a direção da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha logo percebeu que as restrições atribuídas pelas regras do isolamento social afetavam diretamente sua clientela, que na maioria faz parte do grupo de risco.

De acordo com a diretora Vera Lúcia, para realizar alguns atendimentos específicos, é necessário que o estudante esteja presente na escola, lembrando que muitas vezes, para consolidar o aprendizado, a pessoa com Deficiência Visual precisa tocar os objetos ou as pessoas, porém em consequências das mudanças repentinas que exigem um distanciamento, acaba ficando uma lacuna no processo ensino e aprendizagem.

Mas para proteger os alunos e funcionários contra o novo coronavírus, a diretora Vera ressaltou que a escola está seguindo as orientações recebidas dos órgãos gestores, como exemplo, o isolamento social, informações baseadas nas orientações da Organização Mundial da Saúde, bem como os Decretos Municipais que abordam a temática. Outro ponto a destacar é o atendimento Online na plataforma.

A responsável pela unidade confirmou que a escola Hilton Rocha foi obrigada a interromper as atividades presenciais junto com as escolas regulares e desde então está seguindo as orientações recebidas dos órgãos gestores.

– Com a interrupção das atividades presenciais, os profissionais estão desenvolvendo os seus trabalhos em Home Office previsto no Decreto Municipal nº 16.176, que prevê afastamento de profissionais do grupo de risco e plantão na Unidade Educacional às segundas, quartas e sexta-feira no horário de 8h às 11h – explicou.

A diretora Vera Lúcia afirmou que a escola especializada Hilton Rocha está se adaptando todos os dias, visto que não desenvolviam um trabalho específico com os seus 49 estudantes matriculados para o atendimento online.

– Estamos oferecemos o melhor que podemos para atender as especificidades das pessoas com Deficiência Visual. As estratégias estão voltadas para os atendimentos individualizados de acordo com a acessibilidade que cada estudante ou profissional com Deficiência Visual precisa, essa acessibilidade acontece pela plataforma, por telefone ou presencial para os responsáveis em casos específicos, se necessário, com todos os cuidados que requer o momento – destacou.

A diretora lembrou que no momento a escola Hilton Rocha não está com atividades presenciais no que se refere ao ensino e aprendizagem da pessoa com Deficiência Visual. “Mas retornaremos assim que os órgãos competentes liberarem”, concluiu.