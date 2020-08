Pandemia muda a rotina das aulas e demandas administrativas da Faetec

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 11:51 horas

Volta Redonda- As restrições impostas pelo combate ao coronavírus também interferiram nas atividades pedagógicas e administrativas da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica).

De acordo com o professor Paulo Gimenez, diretor geral da unidade de Volta Redonda, com a entrada em vigor do decreto estadual de suspensão das aulas, todas as rotinas administrativas e pedagógicas passaram a ser feitas em home office.

Mesmo assim, garante ele, não houve a paralisação das atividades, pois tanto as aulas como as demais demandas administrativas seguiram em nova rotina. “Além disso, disponibilizamos nossos contatos, sejam os pessoais e o da página da escola no Facebook. Caso os alunos e demais pessoas interessadas necessitem de alguma coisa da escola, podem fazer contato conosco e agendamos um horário para irmos à escola para atendê-las, como aconteceu nas entregas de cestas de alimentos aos alunos, de diplomas e certificados”, disse.

De acordo com o professor, as únicas atividades que foram paralisadas de fato na unidade de Volta Redonda foram as aulas dos cursos de qualificação profissional, principalmente na área de Informática e música. O responsável pela unidade ressaltou que a pandemia exigiu adaptações:

– Com as medidas restritivas em vigor, todos os materiais e as atividades pedagógicas passaram ser feitas por meio das plataformas do Cederj (Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro). Isso permitiu que os nossos alunos acessassem a todos os materiais das disciplinas através das “trilhas de aprendizagem”, realizassem as atividades e avaliações e tendo ainda o suporte dos professores através das teleaulas – esclareceu.

Segundo o diretor Paulo, somente os vigias estiveram trabalhando normalmente desde a suspensão das aulas pela pandemia. Desde o dia 10 de agosto, no entanto, todas as rotinas administrativas e de apoio voltaram a ser feitas presencialmente, mediante normas de um protocolo de segurança, que inclui uma escala de trabalho.

No momento, no entanto, a escola está fechada, aguardando a nova licitação pata contratação terceirizada de prestadores de serviço. Assim que essa situação for regularizada, a parte administrativa volta com os atendimentos.

Sobre a volta das atividades presenciais nas aulas e cursos, o diretor geral da unidade de Volta Redonda esclareceu que isso ocorrerá conforme o decreto do governador. A previsão de retorno às aulas presenciais é em 05 de outubro, mas essa data ainda pode ser alterada.