Papai Noel oficializa abertura do Natal em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 18:29 horas

Barra Mansa – No início da noite de quinta-feira, dia 25, faltando exatamente um mês para o Natal, o Papai Noel oficializou o início das festividades em Barra Mansa. A prefeitura, em parceria com as entidades Aciap-BM (Associação Comercial Industrial e Agro Pastoril de Barra Mansa), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato Comércio Varejista (Sicomércio), realizou a abertura do ‘Natal Luz e Magia 2021’.

Além da presença do Papai Noel, a cerimônia contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable; da vice-prefeita Fátima Lima; o presidente da CDL, Leonardo dos Santos; o presidente da Aciap, Matheus Gattas; o presidente do Sicomércio, Hugo Tavares; o ex-deputado federal Deley de Oliveira; vereadores; secretários municipais; e famílias da cidade.

“Barra Mansa mais uma vez está demonstrando que é a cidade da família, que realiza eventos ordeiros e que valoriza o comércio e a população. Fico muito feliz de poder realizar essa festa, em parceria das entidades comerciais e empresariais da cidade, e proporcionar uma festa bonita para o nosso povo”, declarou o prefeito Rodrigo.

O evento contou também com uma encenação do nascimento de Jesus Cristo, realizado na escadaria da Igreja Matriz de São Sebastião.

“Natal é um momento muito importante pra cidade, pois fomenta o comércio. A atração do Papai Noel é deixar as crianças viverem a fantasia delas e trazer a alegria. Para mim é uma data além de festa, é o nascimento de Jesus Cristo, que veio pra dar salvação. É um momento de reflexão, ainda mais após esses dois anos tão difíceis que tivemos com a pandemia que estamos vivendo”, afirmou a vice-prefeita.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, exaltou o trabalho junto com as entidades de classe para trazer um Natal do jeito que a população merece.

“A preparação desta festa foi um trabalho em conjunto entre as entidades e o poder público e não posso deixar de ressaltar a importância que as entidades têm, não só no comércio, mas também no desenvolvimento econômico da cidade. Gostaria de fazer um agradecimento especial a cada uma delas: CDL, Aciap e Sicomércio, por estarem sempre conosco. Esse ano nós conseguimos juntar forças e deixar tudo mais enriquecedor e trazer um natal mais bonito. Num ano que estamos vindo de uma pandemia, precisamos valorizar a vida e nada melhor celebrar o natal da forma que estamos fazendo hoje”, disse Paciello.

O presidente da CDL, Leonardo dos Santos, falou sobre a alegria de poder proporcionar uma festa bonita para Barra Mansa e ressaltou que as lojas físicas estão preparadas para atender a necessidade do consumidor com todo o encanto e preparativos que essa data reserva.

“Estamos muito felizes com esse momento e poder ver a alegria no olhar das pessoas motiva a todos nós que há muitos anos trabalhamos, em união junto às entidades e prefeitura, em prol do Natal em Barra Mansa. Esse ano conseguimos levar os enfeites e as luzes a mais pontos da cidade e isso foi uma conquista enorme. Foi um presente das entidades que certamente irá refletir em expectativas boas de negócios e a gente começa a acender a esperança de dias melhores. Um astral muito bacana para a cidade”, disse Leonardo dos Santos.

O presidente do Sicomércio, Hugo Tavares, citou a importância que a preparação para o Natal tem para o fomento do comércio.

“As festividades de fim de ano é um momento muito esperado. As entidades se prepararam, nós nos reunimos e projetamos um natal cheio de luzes. Todas as diretorias se envolveram para montar um cenário bonito para atrair o público e tornar Barra Mansa encantada nesse momento”, disse Hugo Tavares.

A união entre as entidades e o poder público também foi exaltada pelo presidente da Aciap, Matheus Gattás, que citou a importância de manter os cuidados com a prevenção a Covid-19.

“É com muita alegria que mais um ano participamos da abertura do natal. Essa união das entidades, com o apoio da prefeitura de Barra Mansa, para trazer um natal a altura da população e para o comércio. Nosso comércio se consolida cada vez mais, principalmente nessa época de segurança sanitária, pois somos fortes a céu aberto e que é uma das principais características que precisamos hoje para as compras seguras. Nossa natal a cada ano cresce mais, esse ano conseguimos adicionar a decoração em mais ruas e bairros nesse projeto que será com certeza um sucesso e teremos boas vendas”, disse Matheus Gattás.