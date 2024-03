Paraty distribui 7 toneladas de peixe às comunidades

Paraty – Nesta quinta-feira (28), em Paraty, aconteceu a tradicional distribuição de peixes às comunidades paratienses. A ação foi dividida em nove pontos de entrega. Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Paraty, através do projeto ‘Peixe na Mesa’, ofereceu à pessoas de baixa renda, em celebração ao período da Semana Santa, pescarias do mar de Paraty.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos foram distribuídas 7 toneladas do peixe carapau. Esse ano a distribuição superou 2023, incluindo cinco bairros a mais no itinerário do projeto.

Para o prefeito Luciano Vidal, a entrega é um compromisso com a segurança alimentar dos paratienses. Ele reforçou ainda que é preciso criar ferramentas para tornar o produto acessível. “As pessoas que tanto precisam do Poder Público, que não tem acesso ao consumo do pescado, porque ainda é caro não só em Paraty, mas no Brasil. Nós precisamos melhorar a infraestrutura para baratear o peixe para que chegue na mesa das pessoas que tanto precisam”, disse.

Desde às 9h, quando começou as distribuições pela Praça da Paz, a secretária de Saúde Carla Lacerda acompanhou todo o percurso junto ao prefeito. “É uma grande oportunidade de colaborar para que a população tenha na mesa o peixe, que é tradição.” E frisou: “Peixe de boa qualidade para que as pessoas possam comemorar essa data importante com as famílias”.

O início da atividade aconteceu nos bairros Ilha das Cobras, Patitiba e Mangueira, em um único ponto na Praça da Paz, depois continuou no centro (Feira da Agricultura Familiar) e Ribeirinho. Na sequência, a caravana do ‘Peixe na Mesa’ seguiu para as comunidades do Condado, Pantanal, Corisco, Campinho e Várzea do Corumbê, encerrando na Barra Grande.

Sob forte chuva, a ação contou com o envolvimento das secretarias municipais de Governo, Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde, Pesca, Agricultura, Segurança e Ordem Pública e Defesa Civil, além da presença dos secretários no suporte à distribuição.