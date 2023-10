Paraty e Angra dos Reis têm mais de 80% de ocupação hoteleira

Costa Verde – Os municípios de Paraty e Angra dos Reis tem mais de 80% da ocupação hoteleira para o feriado prolongado (12 à 15 de outubro. Paraty lidera o ranking da região com 82,04% de ocupação, seguido de Angra dos Reis, com 81,20%. No Sul Fluminense, Miguel Pereira lidera com 95,45%.

A cidade de Angra dos Reis já está preparada para receber um aumento significativo no movimento turístico. Segundo a TurisAngra, até o momento, a taxa de ocupação na cidade para o feriadão já está em 81%. A expectativa da Fundação de Turismo é que esse número aumente até o fim de semana. Este feriado, marcado pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida e que também comemora o Dia das Crianças, tradicionalmente atrai viajantes de diversas partes do Brasil em busca de descanso, lazer e contato com a natureza.

Até domingo (15), a TurisAngra vai realizar uma blitz educativa para conscientizar os visitantes sobre a importância de contratarem serviços de empresas legalizadas para realização dos passeios pela cidade. A blitz será das 8h às 12h, na Praia do Anil, em frente ao Centro de Informações Turísticas.