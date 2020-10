Paraty em Foco 2020 acontece este mês e adota forma híbrida por causa da pandemia

Matéria publicada em 13 de outubro de 2020, 16:07 horas

Paraty- O conteúdo do Festival Internacional de Fotografia Paraty em Foco –PEF 2020 migrou para a segurança do ambiente virtual, mas as exposições físicas continuam a ocupar a quadra da Igreja Matriz e a Praça da Matriz no Centro Histórico da cidade.

Entre os dias 21 e 25 de outubro, os amantes da fotografia vão poder recarregar a bagagem de conhecimentos com atividades pagas e gratuitas disponíveis online. Quem estiver em Paraty vai apreciar exposições de belas fotografias ao ar livre. Tudo de acordo com os protocolos de saúde.

O tema da edição deste ano é Emergência/Permanência (Meio Ambiente). A série Encontros PEF 2020 será gratuita. Gravadas e editadas, com as dos convidados estrangeiros legendadas, elas serão exibidas em dias e horários programados durante o Festival no canal do Youtube Canal TV PEF -Festival Paraty em Foco e nas mídias sociais. Os Workshops também serão online e acontecerão nos dias do Festival.

Coordenados por Nilo Biazzetto e sua equipe da Escola Portfólio de Fotografia de Curitiba, terão somente 12 vagas cada para garantir o máximo aproveitamento. As inscrições poderão ser feitas pelo site do Festival: www.pefparatyemfoco.com.br/workshopsou pelo site da Escola: www.escolaportfolio.com.br/categoria/parati-em-foco/.

Presencial e virtual

As exposições da Convocatória Paraty em Foco nas categorias “Ensaio” e “Foto Única” e da Selfie em Foco vão ocupar a quadra ao lado da Igreja Matriz, enquanto as mostras do holandês Jeroen Toirkens, do norueguês Øistein Johannessen e das brasileiras Betina Samaia e Paula Clerman ganharão os calçadões da Praça da Matriz.

A 16ª edição do PEF vai homenagear o paulistano German Lorca, uma das estrelas do movimento Fotoclubismo no Brasil que, aos 98 anos, participa de um Encontro por meio de um vídeo gravado em que responde bem humorado a perguntas feitas por seu filho José Henrique Lorca.

Entre os convidados internacionais para a série Encontros PEF 2020 se destacam o fotógrafo espanhol Vicente Albero, entrevistado por sua conterrânea Milli Sanches e pelo inglês Mike Steel (editores da revista “Ojos Rojos”), e o americano David Alan Harvey, que conversa com a boliviano-americana Maria Daniel Balcazar. O holandês Jeroen Toirkens será entrevistado Paulo Marcos M. Lima, que conduz também um Encontro em que a galerista Helen Gulaker Hansen apresenta o fotógrafo Dag Alveng, ambos noruegueses. O alemão Micha End será entrevistado por Pedro Karp Vasquez.

Os brasileiros também protagonizam os Encontros PEF 2020. O editor da revista Fotografe Melhor, Sérgio Branco, e Vitor Marigo prestam uma homenagem ao fotógrafo Luiz Cláudio Marigo (1950-2014) e discorrem sobre o trabalho do fotojornalista já falecido. Betina Samaia e Paula Clerman serão mediadas pela curadora Cristianne Rodrigues. Juan Esteves conduz três Encontros: um que reúne Rogério Assis e Ciro Girardie outros com Claudio Edinger e André Cipriano.Nos Workshops online uma seleção do melhor da fotografia brasileira, com Lilian Barbon,Claudio Edinger, Jacqueline Hoofendy, Orlando Azevedo, Fernanda Chemale, Claudio Feijó, Eustáquio Neves, Pedro Karp Vasquez, Guy Veloso e Marcio Scavone. Eles custarão R$ 450.

Sempre com a direção de Giancarlo Mecarelli, o Paraty em Foco2020 contou com apoio na curadoria do fotógrafo e crítico de fotografia paulista Juan Esteves e com a colaboração de toda a equipe PEF.