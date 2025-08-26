Paraty inicia nova temporada de concertos da Casa da Música no Cinema da Praça

Paraty – Está aberta a nova temporada de concertos da Casa da Música no Cinema da Praça que este ano conta com o apoio do Instituto Motiva, na área de atuação da RioSP. A iniciativa busca abordar a força da música na comunidade, valorizando a vivência artística dos alunos e os espaços públicos da cidade como locais de formação e expressão cultural. As apresentações do segundo semestre celebram ainda o novo patrocínio do Instituto Motiva. Os concertos terão entrada gratuita e acontecem sempre às quintas-feiras, às 19h, com duração de 40 a 60 minutos.

A primeira etapa do projeto, realizada nos meses de maio e julho, trouxe ao palco o Trio de Violões, em maio, e a Camerata de Cordas, em julho. Agora, a segunda temporada começa no dia 28 de agosto com um solo de Ernesto Alcantara Marinho, no violão popular, e o Duo Julianna. Formado pelas musicistas Julia Lopes, no violão de 7 cordas, e Anna Luiza Damasceno, na flauta transversal, o duo traz um repertório que homenageia grandes mestres do choro brasileiro como Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Waldir Azevedo.

Em seguida, na noite de 25 de setembro, será a vez do Grupo de Prática de Conjunto de Sopros e Jazz, coordenado pelo professor Anderson Della Vecchia, apresentar arranjos de música popular e jazz interpretados por alunos de saxofone, trompete e flauta transversal. No dia 16 de outubro, o palco receberá o Grupo Regional de Choro, acompanhado de alunos convidados, trazendo toda a alegria e energia do chorinho brasileiro.

Com cerca de 500 horas mensais de aulas, a Casa da Música proporciona um ambiente de aprendizado que valoriza tanto a técnica quanto a expressão artística. Fundada em 2014, a instituição já formou mais de 3 mil alunos e hoje mantém 390 vagas em 20 modalidades de ensino, entre instrumentos, teoria, história da música e práticas coletivas como orquestras, cameratas e grupos de choro.

Através da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, a Casa da Música de Paraty conta com o patrocínio estratégico do Instituto Cultural Vale. E, através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, conta com o patrocínio da Motiva. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o projeto recebe apoio da Carboox.

Serviço

Concertos da Casa da Música de Paraty

Datas: 28 de agosto, 25 de setembro e 16 de outubro (quintas-feiras)

Horário: 19h

Local: Cinema da Praça

R. Mal. Deodoro, 3 – Centro Histórico

Paraty – RJ

Entrada gratuita