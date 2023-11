Paraty inicia segunda etapa do projeto ‘Limpa Rio’

Paraty – A prefeitura de Paraty e o Inea lançaram a segunda etapa do projeto “Limpa Rio”. As áreas que serão beneficiadas foram visitadas pela equipe técnica do Inea junto com representantes da empresa responsável pelo projeto na terça-feira (31). Nesse primeiro momento, as ações serão realizadas em três rios que cortam principais localidades do município: Pereque-açu, Mateus Nunes e Canal do Jabaquara.

Também participaram da visita o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, o Secretário de Defesa Civil, Claudio Magalhães, e a equipe da secretaria de Obras e Meio Ambiente.

“Esses locais foram escolhidos com base na importância e organização pelos períodos mais críticos, mas teremos ao logo do Programa, diversas localidades da zona rural – bem como, Taquari, São Roque, Barra Grande, Patrimônio, Novo Horizonte, entre outros. Paraty cuida da sua gente e do meio ambiente”, disse Vidal.

Nos próximos dias, as máquinas do “Limpa Rio” vão chegar a Paraty e iniciar o trabalho de limpeza dos rios. Projeto contou com o apoio do vice-governador e secretário estadual do Meio Ambiente, Thiago Pampolha e do governo Cláudio Castro.

De acordo com Claudio Magalhães, o projeto da segunda fase será realizado durante 4 anos. O Secretário de Defesa Civil também comentou sobre a importância de cuidar dos leitos e calhas dos rios do município.

“É sempre bom orientar que algumas ações são importantes para a temporada de chuvas para evitar alagamentos. Uma das medidas é a limpeza das calhas, que favorece o escoamento da água da chuva e evita infiltrações nas partes elétricas e na estrutura da casa, e também a proteção de encostas, pois as coberturas plásticas são fundamentais para evitar deslizamento de terra nas áreas eminentes de risco”, afirmou Claudio Magalhães.