Paraty realiza atividades alusivas ao Mês da Juventude

Paraty – O Mês da Juventude está sendo comemorado em Paraty. Nesta quarta-feira (9), acontecem os mutirões para a emissão do ID Jovem, na Rodoviária. Além das oficinas de Projeto de Vida e Profissões do futuro com os alunos do colégio CEMBRA.

A Pré Conferência das Juventudes de Paraty está marcada para o dia 11, no Cine+, e realizará seus trabalhos a partir do tema geral “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver” em consonância com I Conferência Municipal de Juventude que será realizado em setembro de 2023. Um dos principais objetivos da Pré Conferência das Juventudes de Paraty é escutar, preparar e mobilizar os jovens para que possamos trabalhar em prol do desenvolvimento da juventude para Paratiense.

O principal objetivo das atividades é apoiar os jovens estudantes de Paraty a adquirirem conhecimentos e habilidades relevantes, expandir suas perspectivas profissionais, democratizar os espaços, facilitar o acesso a serviços públicos, ouvir e atender às demandas da juventude.