Paraty recebe representantes da Secretaria de Estado de Agricultura

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 11:45 horas

O encontro foi realizado para apresentar os programas da pasta e discutir sobre o apoio a estudos, pesquisas e estatísticas pesqueiras

Paraty – Na última terça-feira (26), representantes da Secretaria de Estado de Agricultura estiveram em visita técnica a cidade de Paraty. Com intuito de fomentar parcerias, a equipe abordou o apoio da pasta e da Fiperj para realização da Feira de Pesca e Negócio do Mar, no mês de setembro e também para estudos, pesquisas e estatísticas pesqueiras da região.

Paraty é um desses lugares do mundo onde é possível ter as melhores experiências em uma única viagem. É um lugar singelo, com ritmo próprio, onde culturas tradicionais convivem com a arquitetura colonial e o conforto da modernidade, em um cenário paradisíaco. Para o secretário de Agricultura, Alex Grillo, é justamente isso que a primeira Feira de Pesca e Mar valoriza, a diversidade cultural e sustentável.

– Durante o encontro foi possível estabelecer uma parceria em prol da aquicultura do nosso estado. Tendo em vista que a cidade de Paraty se destaca nesse setor – evidencia Grillo.

Com apoio da Secretaria de Agricultura e da Prefeitura do município, Paraty vai receber a primeira Feira de Pesca e Mar, que contemplará a diversidade sustentável da pesca, piscicultura, aquicultura e maricultura.

– O nosso município é muito forte no setor da pesca e tem uma agricultura familiar bastante expressiva. Saímos com um dever de casa e a partir dessa reunião, virão outras em busca de desenvolvimento. É um desejo nosso, que as ações em conjunto com o governo estadual, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca, somado a colaboração de todos envolvidos seja fortalecida e deem frutos – ressalta o prefeito da cidade, Luciano Vidal.

Durante a visita, a equipe abordou a produção e apoio da cultura da banana no município.

– Nós já temos um projeto de bananicultura no Norte do Estado e estamos trazendo essa experiência para Paraty. O município já foi um grande centro produtor e tem todas as condições de voltar a ser forte na produção de banana. A Pesagro-Rio vai participar desse projeto, auxiliando o desenvolvimento da agropecuária na região – frisa o presidente da Pesagro-Rio, Paulo Renato Marques.

Na oportunidade, também foi citado o apoio para construção da escola técnica agrícola, no bairro Ponte Branca. Após reunião, a comitiva realizou visitas ao terminal pesqueiro do Bairro Ilha das Cobras, ao Horto Municipal e Cooperativa Pacova.

Estiveram presentes, o prefeito de Paraty, Luciano Vidal e o vice-prefeito Izaques Merendaz, além de representantes de algumas secretarias municipais, da direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da direção da Pacova e membros do Departamento de Povos e Comunidades Tradicionais.