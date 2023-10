Paraty tem oficina gratuita de mediadores de leitura

Paraty – A Secretaria de Cultura e a Coordenadoria da Juventude anunciaram nesta quinta-feira (5) a ‘Formação de Mediadores de Leitura de Textos Literários’. A iniciativa, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro, das 9h às 17h, faz parte do ‘Programa CriAtividades’, com foco na leitura.

De acordo com prefeitura, a formação de mediadores visa a enriquecer o cenário literário local, formando indivíduos que possam promover a leitura e sua apreciação de forma cativante. Ainda segundo a administração municipal, o evento vai oferecer oportunidades únicas para aprofundar o entendimento sobre a importância da literatura e fornecer ferramentas práticas para os que desejam se tornar mediadores de leitura.

Durante os dois dias do evento, os participantes poderão obter conhecimentos sobre o tema com Beto Silva, pedagogo, mediador de leitura literária e especialista em inovação educativa. A formação tem vagas limitadas, é gratuita e fornece certificado de conclusão. O curso acontece no Cinema da Praça, no Centro Histórico. Para se inscrever, basta acessar o link da bio do perfil @culturaparaty, no Instagram.