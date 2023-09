Paraty terá desfile com tema ‘O que você tem plantado hoje?’ nesta quinta

Costa Verde – Com o tema ‘O que você tem plantado hoje?’, a prefeitura de Paraty e a Secretaria de Educação realizam nesta quinta-feira (7), o Desfile Cívico pelo dia 7 de Setembro – Dia da Independência do Brasil. Este ano, o tema terá ligação com a agricultura familiar no município.

O evento começa a partir das 8h com o hasteamento da bandeira no estádio municipal Mario Pompeu Nardelli, na entrada da cidade, seguido do desfile das escolas do município, da Guarda Municipal, Defesa Civil e da Marinha pela avenida Roberto Silveira, a principal rua comercial da cidade.

A secretaria de Educação afirma ter preparado o desfile para ser ‘um momento de celebrar a cultura, os nossos saberes e fazeres’ de Paraty. Com o alimento como tema, será também uma oportunidade de valorizar a agricultura familiar e a pesca artesanal locais.

“Será o momento de relembrar a história da merenda escolar de Paraty, que é um modelo para todo país. Na cidade da gastronomia, a merenda, a agricultura familiar e a pesca artesanal fazem jus ao título”, afirmou a secretaria de Educação.