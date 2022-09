Paraty terá Dia D de cuidados com o corpo e marcação de mamografia neste sábado

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 12:57 horas

Evento contará com marcação de consultas e exames, palestras e atividades para as crianças que acompanharem as mães

Paraty – A Prefeitura Municipal de Paraty, por meio da Secretária de Saúde, realiza neste sábado, dia 24, o Dia D para mulheres, com marcação de exames e cuidados com o corpo. O evento acontece na Praça do Chafariz, a partir das 9h.

De acordo com a secretária de Saúde, Carla Lacerda, o evento será um marco para a saúde da mulher em Paraty. Além de marcação de consultas e de vários exames, como a mamografia, serão realizadas palestras e atividades para as crianças que acompanharem as mães, com o Programa Brinca Comigo, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer.

“Vamos fechar toda aquela área em torno da Praça do Chafariz, com o apoio da Guarda Municipal, e deixar toda a família paratiense em segurança para participar desse evento que marcará o Outubro Rosa em nosso município. Importante salientar que o evento começa às 9h e vai até às 15h. Será um mês dedicado a saúde da mulher paratiense”.

Durante todo o mês de outubro serão realizados exames de mamografias no Centro de Diagnóstico por Imagem – Cedim, localizado no bairro Pontal, em comemoração a luta contra o câncer de mama.

Segundo, a enfermeira do Hospital Municipal Hugo Miranda, Paula Girão, outubro já é conhecido mundialmente como mês de prevenção e tratamento do câncer de mama, por isso o objetivo do evento é levar mais informação às mulheres e suas famílias.

“No evento teremos palestras onde serão compartilhadas informações sobre o câncer de mama e colo do útero, além de informações do autoexame e dicas para cuidar da saúde”, garante Paula.