Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 10:32 horas

Serviços incluem ainda recuperação de calçadas

Volta Redonda- Com o objetivo de melhorar as condições das vias da cidade, a prefeitura de Volta Redonda através de uma parceria envolvendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), iniciou um mutirão de serviços em diversos bairros da cidade.

De acordo com a prefeitura, são quase 500 trechos em mais de 60 bairros, onde as equipes estão tapando buracos com asfalto e reconstruindo calçadas.

“Com planejamento, nossa meta é reduzir significativamente o número de ordens de serviço e melhorar as condições dos espaços públicos, para veículos e pedestres. São pequenos reparos que impactam positivamente na qualidade de vida da população”, explicou o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

A prioridade é atender vias com maior fluxo de veículos. As ruas General Osório e Floriano Peixoto, no Eucaliptal, e as ruas Duzentos e Vinte e Cinco e Duzentos e Trinta e Cinco, ambas no Conforto, foram algumas das primeiras a receberem o serviço.

As equipes estão aplicando dois tipos de asfalto usinados. Um que é aplicado ainda quente e outro que é ensacado e aplicado frio em buracos menores. Para este último, as equipes do Saae-VR estão contando com o apoio da secretaria de Infraestrutura. O trabalho envolve aplicação de escória para preparar o terreno e receber o asfalto.

“A parceria é fundamental, pois tanto a Infraestrutura e o Saae trabalham melhorando as condições dos espaços públicos e a integração permite um trabalho mais ágil, favorecendo o cidadão de Volta Redonda”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Telles.

O secretário ressaltou que ainda estão sendo realizadas melhorias em calçadas e meios-fios, onde as equipes vão atender mais de 270 ordens de serviço relacionadas. A previsão é que o mutirão de serviços para reduzir o número de solicitações seja concluído entre 45 e 60 dias.