Paróquia São Sebastião promove campanha de arrecadação de alimentos

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 18:58 horas

Volta Redonda- A paróquia São Sebastião, que atende a mais de 568 irmãos necessitados, está solicitando o apoio de toda a comunidade para colaborar com doações de alimentos. E estará realizando neste domingo (05), de 09 às 16h, uma campanha de arrecadação de alimentos nas comunidades São Francisco de Assis, localizada na Rua Euclides Figueiredo nº 303, Retiro, e na comunidade São Sebastião, na Avenida Antônio de Almeida nº 120, também no mesmo bairro.

As doações serão destinarão as 40 famílias do Assentamento Dom Waldir Calheiros, no bairro Belmonte, constituídas de catadores de material reciclável e diaristas. Também serão beneficiados os moradores dos bairros Paraíso 1 e 2, em Barra Mansa.