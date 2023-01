Parque Aquático de VR oferece atividades e dicas de saúde - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2023, 16:43 horas

Ação foi realizada através da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Sicomércio e o Sesc

Volta Redonda – Durante todo o domingo, 22, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e o ‘Projeto Sesc Verão’ promoveram uma extensa agenda de atividades gratuitas para os frequentadores do Parque Aquático da Cidade. O objetivo, segundo os organizadores, foi proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos participantes. Com a mensagem “O verão é para todos”, o evento promoveu uma variada programação gratuita e acessível, com diversas atividades voltadas a toda a família, com modalidades esportivas, culturais e ações de assistência social.

Entre as ações realizadas durante todo o dia estava a oficina ‘Comer é Divertido’, para estimular a alimentação saudável; Espaço Massoterapia, com massagens terapêuticas, levando conforto e relaxamento ao público; oficina de Geladinho Fitoterápico, utilizando plantas medicinais, que além de refrescante, é uma maneira saudável de ajudar na hidratação e o Espaço de Lazer, com atividades físicas de forma descontraída, com brinquedos infláveis e diversão para toda a família.

O parque disponibilizou também o Espaço Família, com jogos de salão, brincadeiras antigas, atividades esportivas, educativas e culturais; Sereímos, proporcionando uma experiência com as diversidades marinhas, curiosidades sobre o fundo do mar e experimentação com o nado de uma sereia, além da Oficina de Viseira, que tem como objetivo alertar, informar e conscientizar a população sobre os riscos causados pelo excesso de sol.

A secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, ressaltou que asa atividades foram fruito de uma parceria entre a prefeitura e o Serviço Social do Comércio (Sesc).

“É uma honra para nós ter a parceria com o Sesc e Sicomércio. Essa parceria está agregando às ações de esporte e lazer que já realizamos em Volta Redonda. Nesse domingo não foi diferente. Aproveitamos esse dia lindo para levar para a população da nossa cidade muito esporte, lazer e diversão. Semana que vem tem mais”, disse a secretária.