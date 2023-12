Parque da Cidade, em Angra dos Reis, completa seis anos

Angra dos Reis – A prefeitura promoveu neste domingo (3) uma comemoração pelo 6º aniversário do Parque da Cidade . O evento começou com uma pedala que saiu do Cais de Santa Luzia, no Centro, finalizando no parque na Enseada. Logo depois, aconteceu a Corrida Rústica .

“Preparamos uma programação para envolver toda a comunidade e hoje, além das atividades esportivas, tivemos muitas atrações, como dança, skates, atividades para as crianças e uma belíssima apresentação do coral indígena da Aldeia Sapukai. O Parque da Cidade é um local lindíssimo e patrimônio de preservação da nossa cidade, onde muitas espécies em extinção são encontradas, por isso, devemos cuidar com muito amor para preservar esse local. Estamos muito felizes em poder comemorar os seis anos desse parque, que é tão importante para nossa cidade”, disse a superintendente do Instituto Municipal do Ambiente de Angra (IMAAR), Alba dos Reis.

O Parque

O Parque Natural Municipal da Mata Atlântica, ou simplesmente Parque da Cidade, foi criado pelo Decreto Municipal nº 10.760, de dezembro de 2017. As atividades em comemoração aos seis anos do parque foram coordenadas pelo Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR), com o apoio de diversas secretarias e organizações.

O Parque da Cidade abrange as terras altas de toda a elevação que domina o Centro de Angra dos Reis, com seu limite correndo sobre os morros da Carioca, Santo Antônio, Caixa d’Água, Carmo, Peres, Glória, e da Cruz, seguindo por cima do Encruzo, Enseada, Retiro, Ribeira, Vila Velha, Praia Grande, Bonfim e Colégio Naval. A unidade possui três claros objetivos: ordenamento do solo, preservação ambiental e desenvolvimento do ecoturismo.

“O parque preza pela interação com a comunidade e hoje vimos isso na prática. Esse local é aberto aos visitantes todos os dias e só temos motivos para comemorar, pois o Parque vem passando por melhorias constantes para se tornar uma grande referência para o ecoturismo e preservação de espécies em Angra”, reforçou o diretor-presidente do IMAAR, Mário Reis.