Parque da Saudade recebe encontro de artesãos nesta segunda (18), em BM

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realiza nesta segunda-feira (18), às 14h, no Parque da Saudade, um encontro com artesãos do município para dialogar sobre ações de fortalecimento e organização do setor.

O evento contará com a presença do secretário Cesar Gonçalves de Carvalho e da nova representante do setor de Artesanato e gerente de Relações Empresariais e Turismo, Lenara Napoli Cunha Fontes, além de parceiros institucionais como a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Barra Mansa (CMEC BM), o Sebrae e a Aciap Barra Mansa.

Na ocasião, serão abordados temas como a unificação dos coletivos de artesãos e critérios de participação em projetos. A iniciativa busca valorizar a cultura local, fomentar oportunidades e promover a união da categoria, fortalecendo a economia criativa e gerando novas possibilidades de desenvolvimento para o município.

SERVIÇO

Encontro de artesãos de Barra Mansa

Segunda-feira (18)

Horário: 14h

Local: Parque da Saudade.