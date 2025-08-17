domingo, 17 agosto 2025
Fale conosco

Parque da Saudade recebe encontro de artesãos nesta segunda (18), em BM

Encontro tem objetivo de discutir ações de fortalecimento e organização do setor

by alice couto

Foto: Chico de Assis

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realiza nesta segunda-feira (18), às 14h, no Parque da Saudade, um encontro com artesãos do município para dialogar sobre ações de fortalecimento e organização do setor.
O evento contará com a presença do secretário Cesar Gonçalves de Carvalho e da nova representante do setor de Artesanato e gerente de Relações Empresariais e Turismo, Lenara Napoli Cunha Fontes, além de parceiros institucionais como a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Barra Mansa (CMEC BM), o Sebrae e a Aciap Barra Mansa.

Na ocasião, serão abordados temas como a unificação dos coletivos de artesãos e critérios de participação em projetos. A iniciativa busca valorizar a cultura local, fomentar oportunidades e promover a união da categoria, fortalecendo a economia criativa e gerando novas possibilidades de desenvolvimento para o município.

SERVIÇO
Encontro de artesãos de Barra Mansa
Segunda-feira (18)
Horário: 14h
Local: Parque da Saudade.

 

Você também pode gostar

STF reafirma direito de recusa a transfusão por...

Barra Mansa realiza mutirão para plantio de árvores...

MEP antecipa terceira edição do Pré-Vestibulinho Cidadão

Três suspeitos são presos com arma e drogas...

Floriano recebe a 2ª etapa do Circuito Rural...

Prefeitura de Volta Redonda visita IML de Três...

Sub-17 e Sub-15 do Voltaço empatam com o...

Jovem é assassinado a tiros em Barra Mansa

VR lança edital para projetos sobre os direitos...

Após dar entrada em hospital, homem baleado morre...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996