Parque de Exposição de Barra do Piraí passará por reforma após ExpoMusic - Diário do Vale

Barra do Piraí – A prefeitura está apoiando o evento ExpoMusic, que acontece entre os dias 14 e 19 de novembro, no Parque de Exposição Senador Paulo Fagundes, no bairro Química. A ExpoMusic acontece através de uma parceria entre o governo municipal e a Associação Rural Sul Fluminense e contará com diversos shows nacionais e regionais.

O DJ Wellynton será o DJ residente da festa, subindo ao palco todos os dias. No primeiro dia de evento, 14, quem se apresenta é o pagodeiro Vitinho, além de diversas atrações regionais. Já no segundo dia, 15, as grandes atrações selecionadas são Dilsinho e Chefin, que também dividirão o palco com artistas locais. No dia 16 haverá uma pausa na programação, que retorna dia 17 com Nosso Sentimento e Juninho Kakurê. No dia 18 será a vez do Pegada Chic e por fim, no dia 19, o Paredão do Pokémon traz os sucessos do funk.

De acordo com o prefeito Mario Esteves, o local passará por uma intervenção para futuras melhorias. “É um grande mérito que a ExpoMusic seja no nosso Parque de Exposição, mas também é importante lembrar que esse provavelmente será o último evento a acontecer lá antes da reforma. O parque será fechado para uma super obra que acontecerá lá dentro. Toda a estrutura será melhorada, vamos de fato criar um local que passará a sediar todos os eventos da cidade! Esse processo de revitalização será uma parceria da prefeitura de Barra do Piraí com a Associação Rural Sul Fluminense. Nosso objetivo é que, por questões de logística, os eventos que acontecem no Centro da cidade sejam deslocados para o parque”, disse Mario.

O prefeito recorda a presença de ilustres personagens na inauguração do parque, no século passado. “A revitalização do parque é um grande feito para a cidade. Quando ele foi inaugurado pela primeira vez, a cerimônia contou até com a presença do presidente da época, Getúlio Vargas. Quem sabe, dessa vez podemos convidar nosso presidente Lula, seria uma honra recebê-lo aqui em Barra”, finaliza o prefeito.