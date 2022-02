Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, ganha mais de 4 km de rede de água

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 22:20 horas

Angra dos Reis – O governo municipal, através do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), está realizando intervenções no Parque Mambucaba, visando garantir o abastecimento de água nos períodos fora da estiagem. Estão sendo construídos mais de 4 km de rede, que vão contemplar 500 residências – mais de 2 mil pessoas.

– As obras estão sendo realizadas em 19 ruas e travessas. São elas: Fonte de Vida, Tom Jobim, Manoel Benedito, Carla Paulo Souza, Flamengo, Getúlio Vargas, 1,2 e 3, e Travessas Recanto dos Pássaros, da Felicidade, Serpa, Irmã Dulce, Rei Salomão, Filósofo Hipócrates, Moído, Rio Bonito, D ‘Ávila e Canaã – disse o presidente do Saae, Alexandre Giovanette Lima.

A expectativa do município é que com a conclusão dessa rede, essas famílias que residem nessas ruas não tenham mais problemas com abastecimento de água no Parque Mambucaba. Atendendo a mais uma solicitação dos moradores da localidade.