Parque Mambucaba recebe tenda do REURB-S

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 12:34 horas

Objetivo foi informar os moradores sobre a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social

Angra dos Reis – Nessa terça-feira, 31 de maio, os moradores do Parque Mambucaba puderam tirar suas dúvidas sobre a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S), que garante o direito de propriedade às famílias que residem em áreas com características urbanas de baixa renda.

Das 10h às 16h, profissionais da Superintendência de Habitação/Secretaria de Desenvolvimento Regional atenderam a população em uma tenda montada na Avenida Francisco Magalhães de Castro, principal via do bairro.

– Foi uma ação muito importante, pois a Prefeitura está ajudando pessoas com baixa renda que querem regularizar o seu imóvel. O atendimento da equipe foi muito bom. Comecei a entender sobre o assunto e vou procurar ainda mais sobre o tema – comentou a moradora Eliete Maria Gomes.

O REURB-S é um procedimento muito importante, pois além de permitir o Registro Geral de Imóveis (RGI) ao final do processo, gera a valorização da propriedade, segurança jurídica, facilita o acesso ao sistema de crédito e também garante possibilidade de crédito imobiliário em caso de venda ou construção.

Os documentos necessários à inscrição no REURB-S são RG e CPF de todos os membros da família; certidão de nascimento ou casamento / união estável; CADÚNICO do requerente; comprovante de renda de cada membro da família; comprovante de residência, documentos do imóvel e IPTU.

– Nosso objetivo é informar e tirar dúvidas do maior número de pessoas possível, por isso estamos realizando estas ações em diversas localidades de Angra dos Reis. O REURB-S é um procedimento que causa muitos questionamentos que provocam o afastamento do morador de uma ação tão importante – afirmou o superintendente de Habitação, Sérgio Henrique.

As ações para divulgação do REURB-S acontecem sempre às terças e quintas. A próxima ocorrerá nessa quinta-feira, 2 de junho, às 10h, na Praça de Monsuaba.