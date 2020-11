Parquinho infantil do Zoológico Municipal é uma das opções de lazer no final de semana

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 15:55 horas

Volta Redonda – No primeiro final de semana após a prefeitura de Volta Redonda ampliar a flexibilização para o funcionamento do Zoológico Municipal, o parquinho infantil foi a principal atração do local. O acesso ao zoológico foi permitido há pouco mais de um mês, quando o espaço foi reaberto. Para visitar o Zoo-VR é preciso agendar com antecedência pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register. A medida visa garantir o distanciamento social entre as pessoas por prevenção à Covid-19.

Para quem tem dificuldade de acesso à internet, a opção é recorrer ao agendamento presencial pelo Centro de Informações Turísticas (CIT), que funciona na Rua 25, na Vila Santa Cecília, em quiosque localizado no largo em frente ao shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, e das 14h às 18h.

O engenheiro civil André de Paula Santini, morador do bairro Belmonte, aproveitou o domingo para levar os filhos e sobrinhos para brincar. “Aqui a família toda aproveita. Enquanto as crianças se divertem no parquinho, eu e minha esposa aproveitamos para relaxar. É um espaço seguro, arborizado e de graça”, disse o engenheiro.

A auxiliar de educação infantil, Helen de Araújo, contou que o zoológico sempre foi o programa predileto de domingo. “Meu filho adora vir aqui. Desde que voltou a funcionar, esse passeio virou obrigatório. E agora, que abriu o parquinho infantil, o local ficou ainda mais atrativo. Aqui ele se solta e diverte muito”, comemorou a mãe.

Além da abertura do parquinho infantil, a capacidade diária de visitantes aumentou de 300 pessoas pela manhã e 300 à tarde para 500 pessoas por período. O zoológico está aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Marcus Vinícius Convençal, ressalta que as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, como o uso de máscaras, higienização dos pedalinhos, dos espaços de convivência e banheiros, continuam em vigor. “Esse aumento da flexibilização e a abertura do parquinho só foram possíveis graças à autorização da Justiça, que permitiu o município a seguir as determinações do Decreto Estadual n° 47.345 de 05 de novembro de 2020, e os números da Covid-19 que apontam diminuição da circulação do vírus”, disse o secretário.

O Zoológico Municipal de Volta Redonda passou por reforma geral e ganhou novas atrações. Os cinco pedalinhos foram reativados; um recinto de imersão foi implantado para aproximar ainda mais os visitantes dos animais; todo piso asfáltico foi trocado para garantir mais acessibilidade, principalmente para carrinhos de bebê e cadeirantes; as áreas de piquenique e recinto dos animais foram revitalizadas; e os banheiros reformados. O parquinho infantil também foi revitalizado e ganhou brinquedos adaptados para PCDs (Pessoas com Deficiência).

O Recinto de Imersão, onde os visitantes entram no viveiro de aves, se tornou uma das principais atrações do Novo Zoológico de Volta Redonda. A atividade tem horário especial de funcionamento para evitar estresse aos animais. De terça a sexta-feira, as imersões, de cerca de cinco minutos por grupo, são realizadas de 8h30 às 9h30; das 10h30 às 11h30; de 13h30 às 14h30; e das 15h30 às 16h30. Aos sábados, domingos e feriados, por conta da maior circulação de pessoas, os horários são restritos às 9h às 10h30 e das 13h às 14h30.

Os pedalinhos funcionam diariamente das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. O passeio, que pode ser feito em dupla, é monitorado por dois guardiões que também são responsáveis por higienizar o equipamento a cada troca de usuário e solicitar aos usuários a limpeza das mãos com álcool 70% antes de acessar o pedalinho. O passeio é de graça e tem dez minutos de duração.