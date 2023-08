Participantes dos grupos da assistência social retornam de Caxambu-MG

Volta Redonda – Muita alegria e diversão marcaram a primeira viagem dos Grupos de Convivência dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) de Volta Redonda. O grupo saiu do bairro Aterrado na manhã de segunda-feira (7), com destino à cidade mineira de Caxambu. Eles retornaram a Volta Redonda no final da tarde dessa terça(8).

O passeio faz parte do programa “Viva a Melhor Idade”, da prefeitura, por meio das secretarias de Ação Comunitária e de Esporte e Lazer (Smel). Durante o passeio os viajantes se hospedaram no Hotel Glória, onde desfrutaram no primeiro dia de um almoço com comidas típicas de Minas Gerais, passeio pela cidade, além de visita ao Parque das Águas e ao comércio local. Quem preferiu ficar no hotel pôde aproveitar a sala de jogos, piscina, sauna e karaokê.

Zenilda Pereira Santana, do grupo de convivência “Novo Sonho”, do bairro Padre Josimo, disse que as atividades da Smac salvaram a sua vida.

“Minha vida mudou depois que passei a participar do grupo de convivência. Tinha acabado de me separar e estava muito deprimida. Hoje estou aqui, toda animada e pronta para aproveitar a vida. Eu amo fazer essas viagens, volto para casa contando todas as novidades”, disse Zenilda emocionada.

No final do dia, após o chá da tarde, a Melhor Idade participou de um divertido bingo. Com um intervalo para descanso, eles foram caprichar no figurino para o jantar e o tão esperado baile à noite.

Sebastiana Ferreira de Oliveira, do grupo de convivência “Alegria de Viver”, do bairro Mariana Torres, estava estreando em Caxambu.

“Ano passado estive em Teresópolis (RJ) e agora aproveitei essa viagem em Minas Gerais. Fiz novas amizades, visitei a cidade e dancei muito no baile. Já quero voltar”, disse dona Sebastiana entusiasmada.

No segundo dia todos acordaram cedo, tomaram um delicioso café e foram visitar o Parque das Águas para fazer atividades. No local existe a maior diversidade de águas do mundo, com 12 fontes de águas minerais medicinais, além de uma beleza paisagística. Para finalizar, um almoço de despedida e retorno para Volta Redonda.

Solange Maria Campos, do grupo de convivência “Começando a Vida”, do bairro Vila Brasília, destacou que o passeio foi maravilhoso.

“Estou voltando para casa mais feliz e leve. Me diverti muito durante o dia e me acabei de tanto dançar no baile. Foi uma viagem inesquecível”, comemorou Solange.

Novo embarque

Nesta manhã desta quarta-feira, (9), os integrantes dos grupos “Ser Feliz”, “Sonho Realizado”, “Aconchego” e “Informática”, do bairro São Cristóvão; “Saber Viver”, do bairro Água Limpa; “Nova Aliança”, do bairro Jardim Belmonte; “Ginástica”, do bairro Coqueiros; “Força Total”, do bairro Nova Primavera; e “Luz do Sol”, do bairro Jardim Ponte Alta, embarcaram para Caxambu.

Os grupos terão acesso ao mesmo roteiro turístico. Até o final do ano cerca de 4 mil integrantes das ações desenvolvidas pela SMAC participarão das viagens promovidas pela prefeitura.