Páscoa da Família chega ao distrito de Amparo, em BM

Barra Mansa – Com o sucesso no Centro da Cidade, a Páscoa da Família de Barra Mansa chegará ao distrito Nossa Senhora do Amparo, neste sábado (19). Realizada pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Assistência Social e de Comunicação e da Fundação Cultura, a festa vai acontecer na Quadra da Escola Municipal Jahyra Fonseca Drable, no horário das 9h às 12h. Haverá apresentações musicais, entrega de brinquedos, pipoca, algodão-doce, pintura facial e a presença do Coelhinho distribuindo ovos de chocolate.

A primeira edição da Páscoa da Família começou a ser realizada na sexta-feira (11), na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro, terminando na quinta-feira (17). O evento foi um grande sucesso, com boa aceitação do público e a presença de milhares de pessoas. Os familiares levaram suas crianças para se divertirem e aproveitarem esse momento especial que antecede o feriado de Páscoa.