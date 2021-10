Passagem de nível de acesso ao Parque Maíra será interditada

Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 08:06 horas

Pinheiral – A passagem de nível que dá acesso ao bairro Parque Maíra, será interditada para obras. A informação é da MRS Logística, concessionária do serviço público de transporte ferroviário de cargas, que dará continuidade às intervenções no entorno da passagem rodoferroviária do dia 13 a 15 – quarta, quinta e sexta-feira – da semana que vem. Por esta razão o acesso ao bairro terá que ser feito pelo bairro Varjão.

O objetivo, segundo a concessionária, é eliminar fatores de risco que podem contribuir para acidentes, além de promover a melhoria da concordância do acesso rodoferroviário junto à rodovia, de forma a ampliar os níveis de visibilidade para os condutores de veículos.

Nos dias 13 e 14 a interdição ocorrerá no período das 8 às 18 horas para manutenção nos trilhos, e no dia 15 das 8 às 16 horas para a pavimentação asfáltica. O projeto contemplará também adequações das calçadas adjacentes.