Passagem em nível Parque da Cidade, em Barra Mansa, ficará interditada sábado e domingo

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 16:23 horas

Carros e pedestres não poderão utilizar a passagem em nível nesse período

Barra Mansa – A MRS Logística realizará obras de melhorias na Passagem em Nível (PN) Parque da Cidade, em Barra Mansa. A PN ficará interditada para o trânsito de veículos e circulação de pessoas. O período de interdição começa 1h de sábado, dia 22, e se estende até às 21h de domingo, dia 23.

As obras de revitalização da PN Parque da Cidade foram autorizadas pela prefeitura de Barra Mansa e tem o objetivo de melhorar a infraestrutura do local, com renovação de asfalto e sinalização passiva. Tudo isso para garantir as melhores condições para as pessoas que precisam atravessar a ferrovia.