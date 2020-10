Passagens para pedestres são revitalizadas pela MRS, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 14:09 horas

Barra do Piraí– Três Passagens para Pedestres em Barra do Piraí foram revitalizadas pela MRS nesta semana. As passagens ficam localizadas ao longo da Avenida Miguel Couto Filho, no bairro Parque Santana, nos KMs 103+125, 103+020 e 103+608.

A ação faz parte de um pacote de recuperação, neste ano 14 Passagens para Pedestres distribuídas pelos três estados onde a empresa atua já passaram por manutenção. Todas as revitalizações feitas em 2020 incluem a participação de diferentes áreas da MRS como Via Permanente, Drenagem e Eletroeletrônica.

A empresa explicou que “esse modelo é diferente de uma manutenção normal, esse tipo de intervenção é para revitalização de todo o entorno e não somente da travessia, com inclusão de serviços como recuperação de asfalto, da pintura e instalação de placas. A escolha dos locais segue critérios como riscos de atropelamentos ou abalroamentos e prioriza pontos que são próximos a comunidades”.