Passarela da Travessa Macaé é reconstruída em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Obras Públicas está concluindo a reforma da passarela localizada na Travessa Macaé, no bairro Oficina Velha. A obra atende a uma demanda antiga dos moradores.

A passarela anterior apresentou danos estruturais e chegou a cair, comprometendo a segurança e a mobilidade na região. De acordo com a secretária municipal de Obras Públicas, Maria Ilma de Andrade, os moradores chegaram a improvisar uma estrutura provisória para garantir a travessia.

“Os moradores já previam a queda da passarela há muito tempo, devido à estrutura precária. Por isso, construíram uma estrutura de madeira provisória, mas sem oferecer a segurança necessária”, afirmou.

A prefeitura iniciou a reconstrução no dia 28 de maio, com previsão inicial de seis meses para conclusão. No entanto, os trabalhos foram antecipados e já estão praticamente finalizados em menos de três meses.

A passarela já está sendo utilizada pelos moradores. Segundo a Secretaria de Obras Públicas, restam apenas ajustes no corrimão.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou a importância da obra para a comunidade.

“Esse foi um pedido direto da população, que temia pela falta de uma estrutura segura. Viabilizamos essa reconstrução e, em menos da metade do prazo, ela está praticamente concluída”, disse a prefeita.