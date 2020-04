Pastoral de Resende/Itatiaia confecciona e doa máscaras a população

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 14:26 horas

Resende- A Pastoral da Saúde de Resende/Itatiaia está trabalhando na confecção e doação máscaras de proteção para os mais vulneráveis e com menos condições. Kátia Cristina, organizadora da ação e coordenadora da Pastoral na região, disse ter sido uma ideia do bispo diocesano, dom Luiz Henrique, que veio de encontro com os trabalhos já realizados por eles.

– Nós já procurávamos algo para preencher essa lacuna em meio ao isolamento social. A ideia veio em uma boa hora, todos abraçaram e está sendo um trabalho muito bonito. Nossa região está de parabéns – contou.

Todas as paróquias têm um posto de arrecadação e as máscaras são distribuídas junto com as cestas básicas que são montadas com as doações dos fiéis. Além disso, as máscaras também são entregues aos Vicentinos e para a Pastoral de Rua. Com a repercussão do projeto, a população em geral também tem procurado a Pastoral. Nesses casos, as entregas são feitas pelos agentes, que vão até essas pessoas, sempre seguindo as recomendações de proteção. Até a publicação dessa matéria, cerca de 800 máscaras foram confeccionadas e doadas.

Máscaras

As máscaras são reutilizáveis e feitas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Além da doação, a pastoral faz também o trabalho de conscientização do uso correto do equipamento de proteção. Ao receber o material, as pessoas têm acesso a instruções do uso correto, prevenindo a disseminação do Coronavírus e garantindo a segurança de quem recebeu a doação.