Pátio de Manobras: Obras do viaduto no Barbará são retomadas pelo DNIT

Barra Mansa – O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) retomou nesta segunda-feira (11), as obras de conclusão do viaduto da Saint Gobain, que vai ligar a Via Sérgio Braga à região da Eduardo Junqueira – nas proximidades do Fórum. As obras estão sendo realizadas por uma empresa terceirizada e foram acompanhadas de perto na manhã desta segunda pelos secretários de Governo, Luiz Furlani, e de Ordem Pública, capitão Daniel Abreu. As obras do viaduto foram iniciadas em 2011 e paralisadas um ano depois.

Os trabalhos fazem parte da última etapa do projeto do Pátio de Manobras. Os serviços estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Durante a visita, Furlani lembrou o período em que a estrutura era chamada de viaduto que não levava a lugar algum, mas agora, com o avanço das obras do Pátio de manobras e sua finalização em breve, ficará evidente a importância do projeto para a mobilidade da cidade. “Essa obra é um marco para o futuro de nossa cidade, fruto de uma gestão que está preocupada em melhorar o dia a dia do munícipe e, principalmente, o trânsito de Barra Mansa. No período de obras neste trecho, pedimos a compreensão dos motoristas, pois o transtorno passa e a obra fica”, declarou o secretário de Governo.

Por conta das obras no viaduto, o trânsito na Via Sérgio Braga está funcionando em meia pista; além disso, o tráfego de carretas e caminhões está totalmente impedido. Dessa forma, os veículos pesados não poderão acessar a Rodovia Presidente Dutra pelo bairro Boa Sorte.

Segundo o secretário de Ordem Pública, capitão Daniel Abreu, os motoristas que trafegam diariamente pelo trecho podem buscar por rotas alternativas. “Para evitar o trânsito, principalmente em horários de pico, os motoristas podem utilizar outros acessos, como a Ponte Ruth Coutinho, que foi reaberta recentemente, e acessar a Via Dutra pelo bairro São Judas. Pedimos a colaboração de todos neste período, pois é uma obra necessária”, detalhou.