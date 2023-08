Patrimônio de Vassouras realiza debates

Vassouras – Começa nesta terça-feira (15) a I Semana do Patrimônio de Vassouras. As atividades acontecem de 15 a 20 de agosto nos principais casarões e equipamentos culturais localizados na Praça Barão de Campo Belo, Memorial Manoel Congo e na Universidade de Vassouras.

A programação é voltada para todos os públicos: moradores, alunos do Ensino Médio e Fundamental, comunidade acadêmica e todos que se interessam pelo tema. Além dos painéis e mesas de debate, a Semana do Patrimônio oferece visitas guiadas pelo Centro Histórico e nos casarões que estão em processo de restauro.

As equipes da Secretaria de Urbanismo e Patrimônio Histórico e instituições parceiras também prepararam sete exposições muito especiais que ficarão abertas durante o final de semana.

Para saber todos os detalhes da Semana do Patrimônio de Vassouras e marcar as atividades que você quer participar, acesse a programação completa e o mapa do evento: https://www.vassouras.rj.gov.br/semana-patrimonio/

Proposta

A proposta da I Semana do Patrimônio de Vassouras realizada pela Prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Urbanismo e Patrimônio Histórico (SMUPH) e Universidade de Vassouras, é despertar o interesse do público e incentivar a discussão para além do patrimônio material, destacando também outras vertentes, igualmente relevantes, como o patrimônio natural e arqueológico, patrimônio documental, arquivístico e patrimônio imaterial.

“Quando falamos em patrimônio, é quase instintivo pensarmos em bens materiais como casarões e monumentos. A Semana do Patrimônio de Vassouras quer disseminar outros segmentos, tão importantes e pouco discutidos em nossa região. Também vamos promover os equipamentos culturais da cidade com visitas guiadas por todo o Centro Histórico e mesas de debate com profissionais que irão agregar muito conhecimento e novas propostas para o município e para a região”, declarou o secretário de Urbanismo e Patrimônio Histórico, Geovani Dornelas.

A programação está dividida entre mesas de debate, exposições, palestras e visitação guiada gratuita ao Centro Histórico e equipamentos culturais, com foco nos alunos da Rede Pública e Privada.

Na ocasião será lançado o Passaporte Cultural, uma ação do Programa de Educação Patrimonial da SMUPH|Depac, que tem como objetivo incentivar os alunos da Rede de Ensino de Vassouras a conhecer o conjunto arquitetônico e urbanístico do Município.

Confira, a seguir, a programação completa da Semana do Patrimônio de Vassouras:

Programação

DIA 15/08

ABERTURA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

LOCAL: CENTRO CULTURAL CAZUZA

17:00h Apresentação de grupos de tradição cultural

18:00h Abertura Oficial

19:00h Palestra com Professor Dr. André Jacques Martins Monteiro (UniRio)

19:30h Leonardo Trindade e Leon Araújo (INEPAC)

20:00h Lançamento do Passaporte Cultural e Roda de Conversa sobre Educação Patrimonial

Ana Paula Delgado/Tatiana P. Oliveira / Mariana D`Águila /Adenilson Sombrão

DIA: 16/08

14:00h – Palestra no Salão da Casa Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Conceição sobre Patrimônio Natural e Paisagem e visita guiada pela Praça Barão de Campo Belo e Sebastião de Lacerda: Dra. Tereza Aparecida Ferreira (FAETERJ) e Mestra Mariana D`Águila (UFRRJ)

14:00h às 16:00h – Visitação livre à Sala de Arte Sacra da Igreja Matriz N. Sra. da Conceição e ao Centro de Memória

18:30h Abertura: Sensibilização

19:00h Palestra Patrimônio de Natureza Material: Professor Dr. Cláudio Antônio Santos Lima Carlos (UFRRJ)

19:40h Painel Patrimônio Documental: Dra. Isabel Rocha (Centro de Memória |N.Sra. da Conceição) /Marlos França (Jornal Tribuna do Interior) / Angelo Ferreira Monteiro (UniVassouras) / Amal Abdulmalek – Mediação: Ana Paula Delgado

20:20h Painel Patrimônio Material: Keilla Miranda (Depac) / Ivan Mascarenhas (IPHAN) /Janaína Genaro (Concrejato)/ Jéssica Rossone (FAETEC) / Adriano Novaes (INEPAC) – Mediação: Daniela Tamiozo

DIA: 17/08

14:00h às 16:00h – Visitação livre à Sala de Arte Sacra da Igreja Matriz N. Sra. da Conceição e ao Centro de Memória

18:30h Abertura: Sensibilização

19:00h Palestra Patrimônio Imaterial: Professor Dr. Otair Fernandes de Oliveira (UFRRJ)

19:40h Painel Patrimônio Imaterial: Silvana Nunes / Claudia Mamede (Liderança dos grupos de tradições)/ Tiago Meirelles (Folia de Reis Descendentes de Davi), Dra. Raquel A. Pereira (UFRRJ) e Luciane B. de Souza (UFRRJ) – Mediação: Andrea Pit

20:20h Painel Patrimônio Natural: Margareth M. de C. Queiroz (UniVass) /Denise Thomé (Vale Verdejantes) / Natale Onofre (ICCV)/ Cirom Duarte Alves (Museu Casa da Hera) – Mediação: Mariana D`Águila

EXPOSIÇÕES ABERTAS DE 15 A 20 DE AGOSTO – Horário 09:00h às 16:00h

Câmara Municipal : Os Homens e Suas Leis

Antiga Casa do Barão de Vassouras: Minha Alma Ancestral

Centro Cultural Cazuza : O Patrimônio e a Educação

Museu Vassouras: Resgate Arqueológicos

Memorial Manoel Congo: O Silêncio da Memória

Universidade de Vassouras: De Vila à Cidade

Paço Municipal: A História e Nossas Fazendas

OFICINAS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL – 16 e 17 de agosto

LOCAL: CENTRO CULTURAL CAZUZA

Manhã: 09:00h às 11:00h

Tarde: 14:00h às 16:00h

VISITAÇÃO GUIADA PELO CENTRO HISTÓRICO – 16 e 17 de agosto

Agendamentos pelo e-mail: [email protected]

VISITAÇÃO TÉCNICA NAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO – 16 a 17 de agosto

Casa do Barão de Vassouras / Paço Municipal e Museu Vassouras

Agendamentos pelo e-mail: [email protected]