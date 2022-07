Patrulha de Proteção ao Idoso encontra e ajuda uma idosa desorientada

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 15:41 horas

Por meio do Núcleo de Atendimento ao Idoso, senhora de 82 anos foi encaminhada à família

Volta Redonda- Na manhã desta terça-feira, 12, a Patrulha de Proteção ao Idoso da Prefeitura de Volta Redonda atendeu uma senhora de 82 anos que caminhava desorientada pelo bairro Três Poços. A solicitação veio dos guardas municipais Eugênio e Paulino, que foram acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Após a abordagem feita pela equipe da Patrulha do Idoso, a senhora foi encaminhada ao Núcleo de Atendimento ao Idoso (NUAI), na 93ª DP (Delegacia de Polícia) para que fosse feita consulta dos dados informatizados, para descobrir seu último endereço. Já que ela não sabia informar de onde veio ou para onde ia.

Com o endereço em mão, outro guarda municipal, morador do mesmo bairro, entrou em contato com a família, que se dispôs a buscar a idosa no SPA (Serviço de Pronto Atendimento) do bairro Conforto para onde foi levada para análise médica, medicação e alimentação. Por conta do estado sonolento, os guardas municipais suspeitaram de alguma doença de ordem psicológica.

A assistente social, Lourdes Barbosa, da equipe do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), após o atendimento médico, relatou que o trabalho de consulta aos dados da idosa foi fundamental para a elucidação do caso. “Sem acesso a esta base de dados, temos dificuldades para resolver casos como estes”, disse.