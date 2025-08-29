Peça estrelada por José de Abreu e experimentação marcam noite da FITA 2025

Angra dos Reis – A Festa Internacional de Teatro de Angra (FITA 2025) reuniu o público em duas montagens de estilos distintos que movimentaram a Tenda Enel e o Teatro Municipal, na quinta-feira (28).

Na tenda, o espetáculo ‘A Baleia’ trouxe a história de um professor recluso, protagonizado pelo ator José de Abreu, em busca de reconexão com a filha. Inspirada no texto de Samuel D. Hunter, que originou o filme vencedor do Oscar estrelado por Brendan Fraser, a peça abordou temas como culpa, empatia e perdão.

O ator José de Abreu destacou a evolução do festival:

“Estive aqui na primeira FITA, há 20 anos, e hoje vejo como o festival está ainda mais lindo. Temos um teatro dentro desta tenda, é incrível! Só tenho a parabenizar o João Carlos Rabello e as empresas que acreditaram, como a Enel, a Prefeitura de Angra e a TurisAngra”, afirmou.

No Teatro Municipal, o espetáculo A Coisa explorou bastidores, jogos de cena e a linha entre realidade e ficção. Com humor, ironia e surpresas, a peça divertiu e surpreendeu o público. O elenco — formado por André Dale, George Sauma e Leandro Soares, que também assinam a direção — ressaltou a importância da realização:

“Nós já viemos em anos anteriores e é raro encontrar uma cidade que consegue parar tanto tempo e se concentrar em um festival de teatro. Só temos a agradecer à Prefeitura, à TurisAngra e a todos os patrocinadores. É chique patrocinar teatro”.

A programação continua nesta sexta-feira (29). A Tenda Enel recebe Vale Night, comédia sobre os dilemas da maternidade vividos por três mães que se conhecem em um grupo de WhatsApp. Já no Teatro Municipal, o grupo Carmin apresenta Gente de Classe, ambientada em um condomínio de luxo no Brasil de 2040, abordando as divisões sociais e ambientais do país.

A FITA 2025 tem patrocínio da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, além da correalização da Prefeitura de Angra dos Reis e da TurisAngra.