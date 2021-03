Matéria publicada em 22 de março de 2021, 19:40 horas

Itatiaia – O cadastramento dos veículos dos moradores para entrada em Penedo, que aconteceria na Sede Administrativa do bairro, foi transferido para o Portal de Informação Turísticas. Na área central de Itatiaia, o cadastro segue sendo realizado na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública, também em horário comercial. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para se cadastrar é necessário apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de residência.

O Portal de Informação Turísticas fica na Avenida Casa de Pedras, em Penedo e a Secretaria Municipal de Ordem Pública está localizada na Avenida Wanderbilt Duarte de Barros s/n (Estrada do Parque Nacional). Como medida de segurança contra a Covid-19, para fazer o cadastramento o morador deve comparecer usando máscara facial.

De acordo com o decreto nº 3628/21, só é permitida a entrada de moradores em Penedo e nas demais regiões de Itatiaia, mediante comprovação de residência e de turistas com a apresentação de reservas em bares, restaurantes, hotéis ou pousadas, dentro da capacidade permitida, que é de 60%. A fiscalização nas barreiras é realizada pela Guarda Civil Municipal e nas demais localidades do município acontecerão de forma itinerante e permanente.

Acesso dos moradores

O Portal de Informações Turísticas de Penedo será o local destinado a entrada dos veículos de visitantes. O acesso dos moradores e de pessoas que trabalham em Penedo acontecerá pelo Bairro Jardim Martinelli. As barreiras funcionarão na sexta-feira, das 18h às 22h e sábado e domingo, no horário de 10h às 23 horas.