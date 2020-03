Período de defeso do camarão começou dia 01 e segue até maio

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 15:21 horas

Pesca e captura serão consideras crimes até o dia 31 de maio deste ano

Angra dos Reis– Começou, no último domingo (01), mais um defeso do camarão, a restrição segue até o dia 31 de maio deste ano. É importante lembrar que desrespeitar o período de defeso é crime e os envolvidos podem ser presos, além de terem que pagar multa pela irregularidade. A ação é acompanhada de perto pela Secretaria executiva de Agricultura, Aquicultura e Pesca de Angra dos Reis.

Durantes os três meses do defeso, não será permitida a pesca de arrasto com tração motorizada para a captura do camarão-rosa , camarão-sete-barbas, camarão-branco, santana ou vermelho e barba-ruça.

No período de defeso também são proibidos o transporte interestadual, a estocagem, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização de qualquer volume de camarão das espécies proibidas, sem a comprovação de origem do produto, conforme formulário de guia de origem que deve ser obtido no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama).