‘Pesque e Não Pague’ é opção de lazer às segundas-feiras no Zoo-VR

Matéria publicada em 24 de abril de 2022, 13:28 horas

Projeto é voltado para moradores de Volta Redonda maiores de 60 anos e aposentados, funcionando das 7h às 17h

Volta Redonda- O projeto “Pesque e Não Pague”, do Zoológico Municipal de Volta Redonda, é opção de lazer às segundas-feiras (dia em que o local está fechado para visitas) para moradores maiores de 60 anos e aposentados. Na ocasião, o Zoo-VR fica aberto das 7h às 17h, atendendo as cadastrados no programa. Na semana passada, mais de 150 pessoas aproveitaram o dia para pescar, após o lago do espaço ser abastecido com mais de 300 quilos de tilápia, vindos de um produtor de Ipiabas, distrito de Barra do Piraí.

O aposentado Brás Alves Peixoto, de 69 anos, é morador do bairro Vila Rica. Ele participou pela primeira vez da pescaria na última segunda-feira e elogiou o projeto.

“Estou gostando. É um momento de relaxamento e descontração que serve para iniciar a semana com tranquilidade. E ainda podemos levar para casa o peixe que pescamos. É perfeito”, opinou Brás.

Roseli Duarte Cupertino, moradora do bairro Três Poços, contou que não perde um dia de pescaria desde que o projeto voltou, em fevereiro deste ano. “Eu venho sempre com o meu esposo. Os momentos que passamos aqui são muito bons. As pessoas são educadas e acabamos fazendo novos amigos. Sem contar essa paisagem maravilhosa que nos transmite muita paz. Eu adoro vir aqui”, disse Roseli.

O local onde a pescaria acontece também foi reformado recentemente e ganhou assentos adequados para a prática, priorizando boa postura e bem-estar dos pescadores. A previsão é que o lago seja abastecido com mais duas remessas de peixes ainda este ano.

O diretor do Zoológico Municipal, o biólogo Jadiel Teixeira, destacou que o ‘Pesque e Não Pague’ é uma atividade segura, em um espaço tranquilo e de graça.

“Esse projeto é importante, pois permite que o Zoológico Municipal abra suas possibilidades. Não é só uma área de educação para quem faz as atividades durante a semana, nem só de lazer para as crianças, mas também um espaço que traz a terceira idade para participar de um programa tão importante que permitem que eles possam sair de casa e aproveitar o dia”, ressaltou Jadiel.

Cadastramento

Atualmente, 250 pessoas estão cadastradas no “Pesque e Não Pague” e aptas a frequentar o zoológico às segundas-feiras. O cadastro é feito na sede administrativa do Zoológico Municipal, na Rua 93-C, nº 1.171, Vila Santa Cecília, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os interessados devem levar comprovantes de identidade e residência. Os participantes ganham camisas e bonés do projeto.

O projeto

Criado durante o segundo mandato do governo do prefeito Antonio Francisco Neto, o “Pesque e Não Pague” é uma atividade segura para idosos durante a pandemia e ainda auxilia na complementação da alimentação familiar, contribuindo também para a qualidade de vida dos participantes. Cada pescador cadastrado pode levar até cinco peixes para casa, sem pagar nada por isso.