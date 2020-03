Pessoas impactadas pelo isolamento social terão apoio em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 16:46 horas

Psicólogos vão oferecer acolhimento via telefone para combater ansiedade pelo isolamento

Volta Redonda – A partir dessa terça-feira, dia 31, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, irá ofertar atendimento psicológico, via telefone, as pessoas impactadas pelo isolamento social devido a Covid-19, o novo Coronavírus. A central de apoio funcionará com 12 profissionais no atendimento psicológico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, através dos números: 3339-9154, 3339-9674 e 3339-9158.

O prefeito Samuca Silva ressalta que o serviço é mais uma ferramenta para que as pessoas continuem em restrição social de forma tranquila. “Estamos criando todos os mecanismos possíveis para que essas pessoas que estão em casa não entrem em pânico. Queremos que elas continuem em suas casas, mas que estejam bem. Precisamos conter a curva da doença na nossa cidade e o isolamento é a melhor forma de fazer isso nesse momento”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destaca que muitos possuem fobias ou TOC podem precisar de atendimento durante o isolamento. “A equipe de psicólogos do Setor de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde, estará à disposição de todos que estiverem necessitando de algum cuidado nesse momento tão difícil que estamos vivendo”, ressaltou o secretário.

De acordo com a coordenadora do Setor de Saúde Mental de Volta Redonda, Renata Vasquez, o serviço foi criado devido à pandemia e a necessidade de isolamento que podem acarretar ou agravar a saúde emocional, gerando ansiedade, pânico e até mesmo depressão. “Essa é mais uma ação da prefeitura de Volta Redonda para ajudar a população a superar esse período de restrição social. O atendimento realizado nesse regime, conta com sigilo e a privacidade, oferecendo escuta qualificada, acolhimento, psicoeducação e as orientações que se fizerem necessárias para cada caso abordado”, disse a coordenadora.

A psicóloga, arteterapeuta e especialista em Saúde Mental, Andréa Franckevicius de Miranda, que faz parte da equipe de atendimento, explicou que o serviço vai beneficiar pessoas que se encontram em situação de estresse acentuado. “Casos de timidez, fobias excessivas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insegurança, tristeza, solidão, medos e transtorno de estresse pós traumático, principalmente para profissionais e saúde que estão na linha de frente na luta contra o covid-19 poderão ser atendidos pela equipe”, explicou Andréa.

Por Fátima Santos – Secom VR / Contato: (24) 3339-9061