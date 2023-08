Pinheiral abre inscrições para curso de Modelagem Básica para Costura

Pinheiral – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), em parceria com a Brasmoldes Corte e Costura, está com as inscrições abertas a partir de quarta-feira (23) para o curso gratuito de modelagem básica para costura.

O público-alvo são pessoas a partir de 15 anos de idade, de ambos os sexos. Os interessados devem realizar a inscrição na Coordenadoria da Mulher, localizada na Rua Bulhões de Carvalho, 151, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. As matrículas vão até o dia 1º de setembro.

As aulas começam no dia 4 de setembro, em três turnos: manhã, tarde e noite. A iniciativa tem por objetivo capacitar e preparar os participantes para ingressarem no mercado de trabalho e assim melhorar sua situação econômica.

A secretária da pasta, Patrícia Rivello falou sobre o objetivo da iniciativa. “O curso faz parte de uma série de ações da SMASDH com o objetivo de incentivar as famílias a se capacitar e empreender, e assim fomentar a autonomia econômica e financeira, sobretudo as famílias em situação de vulnerabilidade social”, disse.