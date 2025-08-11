segunda-feira, 11 agosto 2025
Pinheiral abre inscrições para cursos gratuitos em parceria com a Firjan SENAI

Inscrições podem ser feitas até o dia 22 de agosto no CAE

by adrielly ribeiro

Pinheiral – As Secretarias de Trabalho, Comércio e Desenvolvimento Econômico e Educação e Inovação, em parceria com a Firjan SENAI, está com inscrições abertas para formações presenciais no Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira. Ao todo, são oferecidas cinco opções de cursos gratuitos: Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos, Assistente de Operações em Logística, Assistente Administrativo (com turmas à tarde e à noite) e Assistente de Controle de Qualidade.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de agosto de 2025, das 8h às 16h, no Centro de Atendimento Empresarial (CAE), Rua Domingos Mariano, 25 – ao lado da Agência da Light. Para participar, é necessário apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e declaração ou certificado de escolaridade. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável no ato da inscrição.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, oferecendo qualificação gratuita para jovens e adultos que desejam se profissionalizar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3356-6090.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
