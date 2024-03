Pinheiral abre inscrições para segunda chamada escolar de creches municipais

“Precisamos contar com a colaboração dos familiares para assegurar que as crianças tenham a oportunidade de frequentar a unidade escolar e iniciar sua jornada educacional de forma adequada. Nosso compromisso é de garantir o acesso das crianças à educação infantil e a organização adequada das vagas disponíveis”, disse o secretário.

As inscrições podem ser feitas até o dia 07 de abril, exclusivamente de forma online, pelo link: pinheiral.rj.gov.br- Link : abre.ai/segundachamadaescolar2024 . É necessário anexar os seguintes documentos no ato da inscrição: certidão de nascimento, comprovante de residência e comprovante de renda (exceto para autônomos).

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), abre a partir desta segunda-feira (1), as inscrições para a segunda chamada escolar para as creches da rede municipal. Serão disponibilizadas 140 vagas, decorrentes de desistências registradas na chamada escolar anterior, distribuídas da seguinte maneira: 20 para o berçário, 40 para o maternal I, 50 para o maternal II e 30 para o maternal III. Caso os responsáveis não tenham acesso à internet, as nove creches municipais estarão disponíveis para atender e dar o suporte necessário para efetuar a inscrição.