Pinheiral abre processo seletivo para IFRJ

Matéria publicada em 27 de outubro de 2021, 15:19 horas

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com as inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos técnicos integrados de Administração e Paisagismo no IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) para estudantes moradores de Pinheiral que tenham concluído o Ensino Fundamental na rede pública de Pinheiral, ou estão cursando 2º e 3º ano do Ensino Médio e/ou já concluíram o Ensino Médio.

O Instituto está ofertando, no total, 31 vagas, sendo 10 para o curso de Administração no período da tarde e 9 no período da noite. Já para o para o curso de Paisagismo, estão abertas 12 vagas para aulas no período da noite. As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas pelo link (https://forms.gle/xhi9JYbA1kwE4E83A).

Para ter acesso ao edital, os candidatos deverão utilizar as redes sociais da Prefeitura de Pinheiral, o site www.pinheiral.rj.gov.br, ou colher as informações anexadas no mural da Secretaria Municipal de Educação.

Inscrição

No ato da inscrição, o candidato deverá selecionar/escolher um único curso que pretende concorrer à vaga e preencher as informações da ficha de inscrição e anexar os documentos solicitados.

Documentos necessários para efetivação de matrícula:

– Certidão de Nascimento;

– 1 (uma) foto 3×4, de frente e sem carimbo;

– Declaração ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental;

– Histórico Escolar do Ensino Fundamental;

– CPF (obrigatório do candidato);

– Carteira de Identidade (obrigatório do candidato);

– RG e CPF dos responsáveis legais do candidato;

– Título de Eleitor, para os maiores de 18 anos;

– Certificado de Reservista, para maiores de 18 anos do sexo masculino;

– Comprovante de residência.

*Mais informações no edital do processo seletivo.