Pinheiral capacita agentes de saúde com curso de primeiros socorros

Pinheiral- Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) de Pinheiral participam da

formação técnica “Mais Saúde com Agente”, promovida pelo Ministério da Saúde. O programa tem como objetivo fortalecer a atuação desses profissionais na atenção básica, prevenção de doenças e atendimento à população.

Na última semana, os participantes receberam instruções práticas sobre primeiros socorros, ministradas pelo professor da EtecFOA e enfermeiro Davison Pereira, acompanhado de estudantes do curso Técnico em Enfermagem. Entre os procedimentos abordados estavam manobras de desengasgo, atendimento a paradas cardiorrespiratórias e controle de hemorragias com curativos compressivos.

Para Davison, a rapidez no atendimento é determinante em situações críticas. “Cada minuto conta em emergências. Por exemplo, em casos de parada cardiorrespiratória, acidentes domésticos ou engasgos, o tempo de resposta pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. A cada minuto sem oxigênio, até 10% das células cerebrais podem ser perdidas. Por isso, reconhecer sinais vitais, realizar manobras corretas e agir rapidamente aumenta significativamente as chances de sobrevivência. Nossa meta é que cada agente esteja preparado para salvar vidas antes mesmo da chegada do socorro profissional”, informou.

O curso combina teoria e prática. A parte prática é supervisionada localmente por Rafaela Roquini, responsável pela Atenção Básica da Secretaria de Saúde, e pela enfermeira Eliane Lopes, enquanto a parte teórica é conduzida por um supervisor designado pelo Ministério da Saúde.

Segundo Rafaela Roquini, a capacitação é estratégica. “O ‘Mais Saúde com Agente’ prepara nossos profissionais para atuar na atenção domiciliar, saúde da criança e do idoso, primeiros socorros e promoção da saúde. Esse treinamento fortalece o trabalho dos agentes nos territórios e garante um atendimento mais próximo e de qualidade à população”, afirmou.

O secretário de Saúde, Everton Alvim, reforçou a importância da formação: “Nossos 26 agentes têm a oportunidade de aliar teoria e prática, adquirindo habilidades essenciais para o dia a dia. Eles são o elo direto entre a população e os serviços de saúde, identificando necessidades, prevenindo doenças e orientando a comunidade. Essa capacitação reforça nosso compromisso com um atendimento de qualidade e próximo das pessoas”, disse.